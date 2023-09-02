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Дарья Касаткина впервые за последние шесть лет вышла во вторую неделю US Open

Последний раз россиянке это удавалось в 2017 году. 
02 сентября 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

Сегодня, 2 сентября, российская теннисистка Дарья Касаткина смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата США-2023, обыграв бельгийку Гретье Миннен (6:3, 6:4).

Таким образом, 26-летняя спортсменка вышла во вторую неделю турниров серии «Большого шлема» шестой раз за карьеру. В рамках US Open до стадии 1/8 финала соревнований она добралась второй раз за девять выступлений. Ранее это случалось в 2017 году.

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата США 2023 года Касаткина встретится с представительницей Беларуси, второй ракеткой мира, Ариной Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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