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Самсонова проиграла Кис в матче третьего круга US Open

Людмила покидает Нью-Йорк.
02 сентября 2023 21:37
автор: Тимур Пацюк

Сегодня, 2 сентября, в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США между россиянкой Людмилой Самсоновой и 17-й ракеткой планеты Мэдисон Кис. Американка оказалась сильнее – 5:7, 6:2, 6:2.

Встреча продлилась 2 часа 10 минут. За это время Самсонова шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету Кис четыре эйса, одна ошибка при подаче и три успешно использованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге американка сыграет с победителем матча Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США).

Напомним, US Open продлится до 9 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $65 000 020.

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