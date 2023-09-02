Арина Соболенко: против Касаткиной всегда играть непросто, она показывает великолепный теннис

Вторая ракетка планеты Арина Соболенко поделилась ожиданиями от матча 4-го круга US Open с россиянкой Дарьей Касаткиной.

«Против Даши играть всегда непросто. Она показывает великолепный теннис, здорово двигается, старается достать до всех мячей. Мне нужно сохранять концентрацию, не торопиться. Надо сохранять спокойствие и ждать своей возможности», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Матч между российской и белорусской теннисисткой пройдёт завтра, 3 сентября. Начало – в 18:00 мск.

В статистике очных встреч лидирует Соболенко: за шесть матчей она одержала четыре победы. Последняя игра состоялась 18 августа в Цинциннати, где Арина выиграла 6:3, 6:3.