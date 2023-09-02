Виктор Янчук: у Медведева будут трудности в матче с Баэсом, придётся провозиться

Заслуженный тренер РФ Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и аргентинцем Себастьяном Баэсом в третьем круге Открытого чемпионата США.

«У Даниила будут трудности в матче с Баэсом, но он их преодолеет. Класс у Медведева высокий, однако провозиться придётся. Будет четыре сета. Но мастерство Даниила и стабильность игры более высокие и убедительные, чем у соперника», – приводит слова Янчука «Чемпионат».

Встреча Медведева и Баэса состоится в ночь на 3 сентября. Начало – в 3:30 мск.