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Россиянин Андрей Рублёв обыграл француза Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open

Андрею пришлось попотеть.
Россиянин Андрей Рублёв обыграл француза Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open
03 сентября 2023 00:15
автор: Тимур Пацюк
автор фото: Getty Images

Сегодня, 2 сентября, в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США между 73-й ракеткой планеты Артуром Риндеркнешем и россиянином Андреем Рублёвым. Француз взял первый сет, но по итогу уступил – 6:3, 3:6, 1:6, 5:7.

Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. За это время Риндеркнеш 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Рублёва 10 эйсов, четыре ошибки при подаче и пять успешно использованных брейк-пойнтов из 10.

В четвёртом круге соперником Андрея станет британец Джек Дрэйпер.

Напомним, призовой фонд US Open в этом году составляет 65 миллионов долларов.

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