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Свитолина вылетела с US Open, уступив в третьем круге Пегуле

Встреча прошла на «Артур Эш Стэдиум».
03 сентября 2023 06:09
автор: Александр Поволоцкий

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате США. 

В трех сетах она уступила американке Джессике Пегуле. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу представительницы США. Теннисистки провели на корте один час и 52 минуты.

Джессика выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. У Свитолиной четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

Следующей соперницей Пегулы будет еще одна американка Мэдисон Кис, которая ранее нанесла поражение россиянке Людмиле Самсоновой.

источник: «Советский спорт»
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