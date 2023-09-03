Свитолина вылетела с US Open, уступив в третьем круге Пегуле

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступление на Открытом чемпионате США.
В трех сетах она уступила американке Джессике Пегуле. Игра завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:2 в пользу представительницы США. Теннисистки провели на корте один час и 52 минуты.
Джессика выполнила девять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта. У Свитолиной четыре подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.
Следующей соперницей Пегулы будет еще одна американка Мэдисон Кис, которая ранее нанесла поражение россиянке Людмиле Самсоновой.
источник: «Советский спорт»