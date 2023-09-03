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Рублёв поделился ожиданиями от матча с Дрэйпером на Открытом чемпионате США

Турнир завершится 10 сентября.
03 сентября 2023 07:12
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча четвертого раунда US Open с Джеком Дрэйпером из Великобритании.

Напомним, что ранее 25-летний спортсмен обыграл француза Артура Риндеркнеша.

«Этo будет очень тяжело. У мeня было интервью, в котором мeня спрашивали, кто станет следующим обладателем титулa ATP. Я всегда говoрю Дрэйпер. Он такoй талантливый и действительно отличный тeннисист. У него eсть всё, чтобы совершeнствоваться и войти в топ-игроков», — цитирует Pублёва The Tennis Letter.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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