ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в 1/8 финала US Open в парном разряде

Игра прошла на 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
03 сентября 2023 07:49
автор: Александр Поволоцкий

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова уступили американке Дженнифер Брэйди и бразильянке Луизе Стефани в матче второго круга парного турнира US Open.

Встреча, которая длилась два часа и 44 минуты завершилась поражением спортсменок из РФ со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

Вероника и Людмила сделали семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из десяти.

Ранее Самсонова проиграла в третьем круге одиночного разряда американке Мэдисон Кис. Кудерметова выбыла из борьбы в первом раунде.

источник: «Советский спорт»
Даниил Медведев: спасибо всем, кто не кричит между первой и второй подачей
Россиянин продолжает свой путь к победе на US Open.
03.09.2023 08:50
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Карлос Алькарас: хочу попасть в историю и стать первым с 2008 года, кто защитил титул на US Open
Испанец имеет для этого все шансы.
03.09.2023 08:40
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Александрова уступила Вондроушовой в матче 3-го круга US Open, взяв всего три гейма
Игра длилась 57 минут.
03.09.2023 08:40
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев вышел в 1/8 финала US Open, обыграв в трех сетах Баэса
Медведев вышел в 1/8 финала US Open, обыграв в трех сетах Баэса
Россиянин имеет на турнире третий номер посева.
03.09.2023 08:31
Теннис
Рублёв поделился ожиданиями от матча с Дрэйпером на Открытом чемпионате США
Турнир завершится 10 сентября.
03.09.2023 07:12
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Жабер вышла в 1/8 финала US Open, обыграв Боузкову
Игра длилась два часа и 50 минут.
03.09.2023 06:43
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Зверев обыграл Димитрова и вышел в четвертый круг US Open
Встреча длилась три часа и 39 минут.
03.09.2023 06:35
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Свитолина вылетела с US Open, уступив в третьем круге Пегуле
Встреча прошла на «Артур Эш Стэдиум».
03.09.2023 06:09
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Россиянин Андрей Рублёв обыграл француза Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open
Россиянин Андрей Рублёв обыграл француза Риндеркнеша и вышел в четвёртый круг US Open
Андрею пришлось попотеть.
03.09.2023 00:15
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.