Кудерметова и Самсонова не смогли выйти в 1/8 финала US Open в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова уступили американке Дженнифер Брэйди и бразильянке Луизе Стефани в матче второго круга парного турнира US Open.

Встреча, которая длилась два часа и 44 минуты завершилась поражением спортсменок из РФ со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 4:6.

Вероника и Людмила сделали семь эйсов, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из десяти.

Ранее Самсонова проиграла в третьем круге одиночного разряда американке Мэдисон Кис. Кудерметова выбыла из борьбы в первом раунде.