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Карлос Алькарас: хочу попасть в историю и стать первым с 2008 года, кто защитил титул на US Open

Испанец имеет для этого все шансы.
03 сентября 2023 08:40
автор: Тимур Пацюк

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих амбициях на Открытом чемпионате США. Накануне лидер мирового рейтинга обыграл британца Даниэля Эванса в третьем круге US Open – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. При этом в 2023 году Алькарас защищает титул в Нью-Йорке.

«Конечно, я смотрю сетку, вижу игроков, с которыми могу встретиться. Но в то же время сконцентрирован на работе день за днём.

Защитить титул здесь - моя цель. Безусловно, знаю, что после Федерера в 2008 году этого не делал никто. Хотелось бы попасть в историю турнира», - признался испанец в интервью на корте.

В следующем круге Алькараса ждёт встреча с 61-й ракеткой планеты из Италии Маттео Арнальди.

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