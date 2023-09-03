Карлос Алькарас: хочу попасть в историю и стать первым с 2008 года, кто защитил титул на US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих амбициях на Открытом чемпионате США. Накануне лидер мирового рейтинга обыграл британца Даниэля Эванса в третьем круге US Open – 6:2, 6:3, 4:6, 6:3. При этом в 2023 году Алькарас защищает титул в Нью-Йорке.

«Конечно, я смотрю сетку, вижу игроков, с которыми могу встретиться. Но в то же время сконцентрирован на работе день за днём.

Защитить титул здесь - моя цель. Безусловно, знаю, что после Федерера в 2008 году этого не делал никто. Хотелось бы попасть в историю турнира», - признался испанец в интервью на корте.

В следующем круге Алькараса ждёт встреча с 61-й ракеткой планеты из Италии Маттео Арнальди.