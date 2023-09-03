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Даниил Медведев: спасибо всем, кто не кричит между первой и второй подачей

Россиянин продолжает свой путь к победе на US Open.
03 сентября 2023 08:50
автор: Тимур Пацюк

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями по окончании матча с Себастьяном Баэсом в третьем круге US Open. Аргентинец потерпел поражение 3-й ракетки планеты – 2:6, 2:6, 6:7 (6:8).

«Спасибо всем, кто не кричит между первой и второй подачей. Есть один парень, я не знаю, женат ли он. Я не знаю, как его супруга будет спать, потому что он настолько накачан, что собирается закончить ночь, говоря «Вперёд!» без остановки. Мне жаль его», сказал Медведев в интервью на корте.

В следующем круге Даниилу будет противостоять австралиец Алекс де Минор. Матч пройдёт сегодня, 3 сентября. Начало – в 18:00 мск.

Добавим, что Медведев уже выигрывал US Open. В финале 2021 года он оказался сильнее Новака Джоковича – 6:4, 6:4, 6:4.

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