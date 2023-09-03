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Каролина Мухова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала US Open 

В четвёртом круге соревнований чешка одолела китайскую теннисистку Синьюй Ван.
03 сентября 2023 21:10
автор: Глеб Шевяков

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США-2023.

В матче четвёртого раунда 27-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты.

Победительница три раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов.

На счету китайской оппонентки три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинальном матче американского турнира Мухова встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария). Ранее в карьере Каролина не играла в 1/4 финала US Open.

источник: «Советский спорт»
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