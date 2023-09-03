Каролина Мухова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала US Open 

Чешская теннисистка Каролина Мухова стала четвертьфиналисткой Открытого чемпионата США-2023.
В матче четвёртого раунда 27-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван со счётом 6:3, 5:7, 6:1. Общая продолжительность встречи составила 2 часа и 34 минуты.
Победительница три раза подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов.
На счету китайской оппонентки три эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.
В четвертьфинальном матче американского турнира Мухова встретится с победительницей пары Сорана Кырстя (Румыния) – Белинда Бенчич (Швейцария). Ранее в карьере Каролина не играла в 1/4 финала US Open.
источник: «Советский спорт»