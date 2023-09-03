Звонарёва в паре с Зигемунд пробилась в четвертьфинал US Open-2023

Российская теннисистка Вера Звонарева и представительница Германии Лаура Зигемунд стали четвертьфиналистками Открытого чемпионата США в парном разряде.
В матче третьего круга россиянка и немка одержали победу над американскими спортсменками Робин Монтгомери и Клерви Нгуну со счётом 6:4, 6:4.
В следующем матче американского турнира Звонарева и Зигемунд встретятся с победительницами дуэтов Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
источник: «Советский спорт»