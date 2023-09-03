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Андрей Чесноков: в матче с Баэсом Медведев доказал, что он лучше практически во всём

Россиянин двигается дальше по турниру.
03 сентября 2023 23:03
автор: Тимур Пацюк

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. Накануне представителем РФ был повержен аргентинец Себастьян Баэс – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

«В матче с Баэсом Даниил доказал, что он лучше практически во всём. У Баэса нет острой подачи, а это уже комфортно было для Медведева. Проблемы Даниилу на подаче могут доставить Джокович, Алькарас, Руне. Но Баес не мог», - цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Также эксперт заявил, что в третьем сете Медведев потерял концентрацию, чем вызвано большее количество ошибок.

источник: Чемпионат.com
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