Андрей Чесноков: в матче с Баэсом Медведев доказал, что он лучше практически во всём

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о выступлении Даниила Медведева на Открытом чемпионате США. Накануне представителем РФ был повержен аргентинец Себастьян Баэс – 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

«В матче с Баэсом Даниил доказал, что он лучше практически во всём. У Баэса нет острой подачи, а это уже комфортно было для Медведева. Проблемы Даниилу на подаче могут доставить Джокович, Алькарас, Руне. Но Баес не мог», - цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Также эксперт заявил, что в третьем сете Медведев потерял концентрацию, чем вызвано большее количество ошибок.