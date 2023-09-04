ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Возняцки уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Датчанка занимает 623-е место в рейтинге WTA.
04 сентября 2023 06:21
автор: Александр Поволоцкий

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла четвертьфинал US Open.

Представительница США обыграла за два часа и две минуты датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

У Гауфф пять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Возняцки имела в активе один эйс, совершила две ошибки на второй подаче и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Елена Остапенко (Латвия).

источник: «Советский спорт»
Аванесян и Рахимова проиграли в третьем круге парного разряда US Open
Встреча проходила на корте №5 национального теннисного центра Билли Джин Кинг.
04.09.2023 06:31
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Джокович вышел в четвертьфинал US Open, обыграв хорвата Гойо
Игра прошла на «Артур Эш Стэдиум».
04.09.2023 06:10
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Андрей Чесноков: в матче с Баэсом Медведев доказал, что он лучше практически во всём
Россиянин двигается дальше по турниру.
03.09.2023 23:03
Теннис
автор: Тимур Пацюк
Звонарёва в паре с Зигемунд пробилась в четвертьфинал US Open — 2023
Дуэт смог одолеть американских теннисисток Робин Монтгомери и Клерви Нгуну в третьем круге соревнований.
03.09.2023 22:59
Теннис
автор: Глеб Шевяков
Каролина Мухова впервые в карьере пробилась в 1/4 финала US Open 
В четвёртом круге соревнований чешка одолела китайскую теннисистку Синьюй Ван.
03.09.2023 21:10
Теннис
автор: Глеб Шевяков
14-летняя Ксения Ефремова сменила спортивное гражданство 
Россиянка будет представлять европейскую страну на теннисных турнирах.
03.09.2023 16:48
Теннис
автор: Глеб Шевяков
«Просто я был чуть лучше в важных моментах». Медведев — о победе над Баэсом на US Open
03.09.2023 09:27
Теннис
автор: Александр Поволоцкий
Медведев отыгрался со счета 2:5 в третьей партии матча с Баэсом на US Open
Турнир проходит в Нью-Йорке.
03.09.2023 09:07
Теннис
Даниил Медведев: спасибо всем, кто не кричит между первой и второй подачей
Россиянин продолжает свой путь к победе на US Open.
03.09.2023 08:50
Теннис
автор: Тимур Пацюк
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.