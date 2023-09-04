Возняцки уступила Гауфф и не смогла выйти в четвертьфинал US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф вышла четвертьфинал US Open.

Представительница США обыграла за два часа и две минуты датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

У Гауфф пять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи. Возняцки имела в активе один эйс, совершила две ошибки на второй подаче и реализовала три брейк-пойнта из десяти.

В четвертьфинале Гауфф встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Елена Остапенко (Латвия).