Аванесян и Рахимова проиграли в третьем круге парного разряда US Open

Российские теннисистки Элина Аванесян и Камилла Рахимова не смогли пробиться в четвертьфинал US Open в парном разряде.

Они не смогли обыграть дуэту Се Шувэй (Тайвань)/Синьюй Ван (Китай) — 0:6, 6:2, 2:6. Встреча в Нью-Йорке продолжалась один час и 39 минут.

Аванесян и Рахимова реализовали три брейк-поинта и допустили четыре двойные ошибки.

US Open. Женщины

Парный разряд. Третий круг

Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия) – Се Шувэй (Тайвань)/Синьюй Ван (Китай) – 0:6, 6:2, 2:6.