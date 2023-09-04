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Соболенко станет первой ракеткой мира по итогам US Open

Действующий лидер рейтинга WTA завершила выступление на турнир.
Соболенко станет первой ракеткой мира по итогам US Open
04 сентября 2023 07:20
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата США.

Это стало известно после поражение лидера рейтинга Иги Свёнтек, которое она потерпела в матче 1/8 финала US Open с Еленой Остапенко из Латвии. Польская спортсменка была первой ракеткой мира 75 недель.

Отметим, что 25-летняя Соболенко ранее никогда не забиралась на вершину рейтинга WTA.

Арина продолжает борьбу на турнире US Open. В четвертом круге она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

источник: «Советский спорт»
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