Соболенко станет первой ракеткой мира по итогам US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко станет первой ракетки мира по итогам Открытого чемпионата США.

Это стало известно после поражение лидера рейтинга Иги Свёнтек, которое она потерпела в матче 1/8 финала US Open с Еленой Остапенко из Латвии. Польская спортсменка была первой ракеткой мира 75 недель.

Отметим, что 25-летняя Соболенко ранее никогда не забиралась на вершину рейтинга WTA.

Арина продолжает борьбу на турнире US Open. В четвертом круге она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.