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Остапенко четвертый раз подряд обыграла Свёнтек и лишила её первого места в рейтинге WTA

Встреча на US Open завершилась в трех сетах.
04 сентября 2023 07:35
автор: Александр Поволоцкий

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не знает поражений в очном противостоянии с Игой Свёнтек из Польши.

Несколько минут назад 26-летняя спортсменка одержала четвертую победу кряду над 22-летней соперницей. Остапенко обыграла Свёнтек в четвертом раунде US Open.

Три предыдущих матча теннисисток также завершились в пользу Елены: Бирмингем (2019), Индиан-Уэллс (2021) и Дубаи (2022).

Отметим, что теперь Свёнтек лишиться звания первой ракетки мира. Оно перейдет к белорусской теннисистке Арине Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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