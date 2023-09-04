Остапенко четвертый раз подряд обыграла Свёнтек и лишила её первого места в рейтинге WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не знает поражений в очном противостоянии с Игой Свёнтек из Польши.

Несколько минут назад 26-летняя спортсменка одержала четвертую победу кряду над 22-летней соперницей. Остапенко обыграла Свёнтек в четвертом раунде US Open.

Три предыдущих матча теннисисток также завершились в пользу Елены: Бирмингем (2019), Индиан-Уэллс (2021) и Дубаи (2022).

Отметим, что теперь Свёнтек лишиться звания первой ракетки мира. Оно перейдет к белорусской теннисистке Арине Соболенко.