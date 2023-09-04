«Сегодня мне было нечего терять». Остапенко поделилась эмоциями от победы над Свёнтек на US Open

Латвийская теннисистка Елена остапенко поделилась впечатлениями от победы над Игой Свёнтек в четвертом круге US Open.

Напомним, что встреча на «Артур Эш Стэдиум» завершилась поражением первой ракетки мира со счетом 6:3, 3:6, 1:6.

«Я люблю играть на больших кортах с полными стадионами и большим количеством зрителей. Это действительно то, ради чего мы работаем и играем. Сегодня мне было нечего терять. Знала, что это будет тяжелый матч и была готова к битве», - заявила Остапенко после матча.

В четвертьфинале соперницей Остапенко на US Open станет представительница США Кори Гауфф.