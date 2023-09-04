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Андрей Ольховский: Дрэйпер – неудобный соперник для Рублёва

Эксперт оценил шансы на победу россиянина в следующем матче.
04 сентября 2023 16:35
автор: Матвей Макаренко

Двукратный обладатель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский высказался в преддверии матча между Андреем Рублёвым и Джеком Дрэйпером. Игра состоится в рамках Открытого чемпионата США.

«Дрэйпер — неудобный соперник: левша с хорошей косой подачей, не боится выходить к сетке. Многое будет зависеть от того, как Андрей будет принимать подачу. Важно играть без срывов. В последнем матче в первом сете подача подводила, но потом собрался и сыграл отлично. Дрэйпер — достаточно неудобный соперник для Андрея», – приводит слова Ольховского «Чемпионат».

В прошлой игре на US Open Рублёв переиграл француза Артура Риндеркнеша. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:1, 7:5. Матч длился 2 часа и 34 минуты.

источник: Чемпионат.com
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