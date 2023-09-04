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Карен Хачанов обратился к болельщикам после своего провала на US Open-2023

На старте турнира россиянин уступил американцу Майклу Ммо.
04 сентября 2023 17:48
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём провальном выступлении на Открытом чемпионате США.

В матче первого круга 27-летний спортсмен потерпел поражение от представителя США Майкла Ммо со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

«Спасибо US Open и всем прекрасным болельщикам за то, что делают этот турнир «Большого шлема» моим любимым. В этом году у меня были другие ощущения… После трёх месяцев отсутствия в туре было приятно вернуться на большую сцену и снова ощутить эту энергию толпы. К сожалению, я не смог подготовиться лучше из-за нехватки времени. Я знаю, что сейчас даже не близок к своей лучшей форме и игре, потребуется время для возвращения. Сейчас больше, чем когда-либо я нуждаюсь в вашей поддержке! До скорой встречи, Нью-Йорк», — пишет россиянин в своих соцсетях.

Хачанов является пятикратным победителем турниров категории АТР. В прошлом году он смог пробиться в полуфинал US Open, где проиграл норвежскому теннисистку Касперу Рууду.

источник: «Советский спорт»
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