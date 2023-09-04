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Морозова оценила шансы Дарьи Касаткиной обыграть Соболенко в 1/8 финала US Open 

Россиянка встретится с белорусской теннисисткой во вторник, 5 сентября. 
04 сентября 2023 19:28
автор: Глеб Шевяков

Чемпионка Ролан Гаррос 1974 года в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и представительницей Беларуси Арино Соболенко.

«Будет очень сложный и интересный матч. Во-первых, Соболенко, вероятно, будет волноваться сильнее, чем обычно, так как она теперь станет первой ракеткой мира. А во-вторых, Касаткина на турнире в Монреале очень здорово проявила себя в затяжной игре против Рыбакиной. Даша хоть и проиграла тогда, но показала, что может противостоять игрокам такого плана, как Арина и Лена, которые любят сильно ударить, сыграть по восходящему мячу. Касаткина знает, как разбить эту игру. Шансы против Соболенко у нее есть, но будет непросто», — приводит слова Морозовой RT.

Очный матч Касаткиной и Соболенко в рамках турнира серии «Большого шлема» пройдёт завтра, 5 сентября. Начало игры – 02:00 по московскому времени.

источник: «RT на русском»
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