Морозова оценила шансы Дарьи Касаткиной обыграть Соболенко в 1/8 финала US Open 

Чемпионка Ролан Гаррос 1974 года в парном разряде Ольга Морозова поделилась ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США между российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и представительницей Беларуси Арино Соболенко.

«Будет очень сложный и интересный матч. Во-первых, Соболенко, вероятно, будет волноваться сильнее, чем обычно, так как она теперь станет первой ракеткой мира. А во-вторых, Касаткина на турнире в Монреале очень здорово проявила себя в затяжной игре против Рыбакиной. Даша хоть и проиграла тогда, но показала, что может противостоять игрокам такого плана, как Арина и Лена, которые любят сильно ударить, сыграть по восходящему мячу. Касаткина знает, как разбить эту игру. Шансы против Соболенко у нее есть, но будет непросто», — приводит слова Морозовой RT.

Очный матч Касаткиной и Соболенко в рамках турнира серии «Большого шлема» пройдёт завтра, 5 сентября. Начало игры – 02:00 по московскому времени.