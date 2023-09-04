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Надежда Петрова: Медведев обыграет де Минора за пять сетов

Экс-теннисистка верит в победу россиянина.
04 сентября 2023 19:39

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о ближайшем матче Даниила Медведева. Он продолжает своё выступление на US Open.

«Медведеву нужно выходить в четвертьфинал и брать реванш за два последних поражения. И когда, если не сейчас, доказывать, что ты игрок из мировой теннисной элиты? Россиянин одержит победу в пяти сетах», – приводит слова Петровой «Чемпионат».

В 1/4 финала Медведев сразится с Алексом де Минором. Их игра запланирована на сегодня, 4 сентября, 23:30 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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