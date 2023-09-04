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Карлос Алькарас стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата США-2023

На стадии 1/8 финала турнира испанец одолел итальянского теннисиста Маттео Арнальди. 
04 сентября 2023 23:01
автор: Глеб Шевяков

Испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в 1/4 финала US Open 2023 года.

В матче четвёртого круга первая ракетка мира одержал победу над представителем Италии Маттео Арнальди со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

20-летний спортсмен два раза подал навылет, совершил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

На счету итальянца четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинальном матче американского турнира Алькарас встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) – Александр Зверев (Германия).

источник: «Советский спорт»
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