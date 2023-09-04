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Даниил Медведев не сможет стать второй ракеткой мира по итогам US Open-2023

Даже победа в турнире не позволит россиянину подняться на вторую строчку рейтинга ATP.
04 сентября 2023 23:27
автор: Глеб Шевяков

Российский теннисист Даниил Медведев лишился теоретических шансов занять вторую позицию в рейтинге ATP в результате выступления на Открытом чемпионате США 2023 года.

27-летний спортсмен потерял эту возможность в связи с тем, что первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас смог выйти в 1/4 финала турнира серии «Большого шлема», обыграв представителя Италии Маттео Арнальди (6:3, 6:3, 6:4).

В итоге, Карлос потеряет лидерство в рейтинге АТР, однако не опустится ниже второго места.

В четвертьфинальном матче американского турнира Медведев сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минора.

источник: «Советский спорт»
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