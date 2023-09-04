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Андрей Рублев победил Дрейпера и вышел в четвертьфинал US Open-2023

Россиянин может встретиться с Даниилом Медведевым на этой стадии
Андрей Рублев победил Дрейпера и вышел в четвертьфинал US Open-2023
04 сентября 2023 23:34
автор: Александр Бойченко
автор фото: Getty Images

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев одолел представителя Великобритании Джека Дрейпера в матче четвертого круга US Open-2023 со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Встреча продолжилась 2 часа и 46 минут. Рублев 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. В свою очередь, Дрейпер заработал 18 эйсов, пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех.

Рублев поборется за выход в полуфинал турнира с победителем противостояния Даниил Медведев (третья строчка рейтинга) - Алекс де Минор (Австралия, 13). Встреча пройдет в ночь с 4 на 5 сентября и начнется в 01:15 мск.

источник: «Советский спорт»
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