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Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США, где сыграет с Рублевым

Матч четвертого круга продолжался 2 часа 39 минут.
05 сентября 2023 06:08
автор: Виталий Овсянников

Подошла к концу встреча в рамках четвертого круга US Open, в которой российский теннисист Даниил Медведев сыграл против представителя Австралии Алекса де Минора.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу третьей ракетки мира. Спортсмены провели на корте 2 часа 39 минут.

В прошедшей игре Медведев оформил 11 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейков из 16. У его соперника одна подача навылет, две двойных и два реализованных брейка из 17.

В четвертьфинале турнира Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
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