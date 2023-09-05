Касаткина уступила Соболенко и не смогла пробиться в четвертьфинал US Open

Подошёл к концу матч четвертого круга Открытого чемпионата США, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла против представительницы Беларуси Арины Соболенко.

Отметим, что встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу белорусской спортсменки. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В прошедшей игре Касаткина оформила два эйса, допустила пять двойных ошибок и трижды брала геймы на чужой подаче. Её сопернице не удалось сделать ни одной подачи на вылет. Также Соболенко допустила три двойных и оформила сразу семь брейков из восьми.

В четвертьфинале турнира белорусская теннисистка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.