Вудбридж раскритиковал Медведева за поведение в матче четвертого круга US Open

Австралийский экс-теннисист Тодд Вудбридж, 16 раз побеждавший на турнирах «Большого шлема» в парном разряде, поверг критике россиянина Даниила Медведева за поведение в матче четвертого круга US Open против Алекса де Минора.

«На 31-минуте матча Медведев уходит с площадки, забирает всю свою сумку и меняет экипировку? Разве это не должно быть в определённое время? Думаю, что нашему спорту действительно нужно что-то делать с этим. Я умоляю чиновников вмешаться и прекратить всё это, потому что это изменения в динамике матчей, которых быть не должно», — цитирует Вудбриджа Yahoo Sports.

Напомним, матч между Медведевым и де Минором завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

В четвертьфинале третья ракетка мира встретится со своим соотечественником Андреем Рублёвым.