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«Грустные эмоции». Ига Свёнтек – о потере статуса первой ракетки мира

В обновленном рейтинге WTA первое место займет Арина Соболенко.
05 сентября 2023 06:42
автор: Виталий Овсянников

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась эмоциями после того, как стало известно, что они лишится статуса первой ракетки мира.

В течение 75 недель она занимала первое место в рейтинге WTA.

«Конечно, быть третьей в истории по количеству недель, проведённых подряд на первой строчке – это здорово. Когда теряешь эту позицию, возникают какие-то грустные эмоции. Все великие игроки знают, что всё вернётся, если вы будете усердно работать, концентрироваться на правильных вещах и просто развиваться как игрок», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, латвийская теннисистка Елена Остапенко обыграла польскую спортсменку в четвертом круге US Open. В обновленном рейтинге WTA первое место займет Арина Соболенко.

источник: «Советский спорт»
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