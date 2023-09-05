«Я крёстный его дочери». Рублёв поделился ожиданиями от четвертьфинала с Медведевым на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от четвертьфинала Открытого чемпионата США, в котором ему предстоит сыграть против своего соотечественника Даниила Медведева.

«Это что-то вроде семьи. Я крестный отец его дочери. Мы построили наши отношения благодаря теннису. Теперь это больше, чем теннис. Мы знаем друг друга с 6 лет. Когда проводишь с ним время, всегда весело», - цитирует Рублева твиттер-аккаунт TheTennisLetter.

Напомним, в четвертом круге Медведев одержал победу над австралийцем Алексом де Минором.