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Медведев рассказал, почему его раздражают крики болельщиков на US Open

Третья ракетка мира вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США
05 сентября 2023 07:23
автор: Виталий Овсянников

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих конфликтах со зрителями на трибунах.

«Крики болельщиков очень раздражают, потому что я хочу брать очко после второго или третьего удара по мячу. Но иногда соперники отбивают мяч шесть раз и более. В такие моменты крики зрителей сбивают с толку. Сегодня публика отнеслась ко мне очень уважительно», — объяснил Даниил, который после окончания игры поблагодарил болельщиков за уважение.

«Энергия на трибунах невероятная. Пара интервью вырваны из контекста, но у меня в этом году отношения с публикой очень хорошие. Иногда между первой и второй подачей меня пытаются отвлечь несколько человек на трибунах. Сегодня этого не произошло. С точки зрения публики - это один из лучших турниров года», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист вышел в четвертьфинал US Open, одержав победу над австралийцем Алексом де Минором. В 1/4 финала он сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
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