Медведев заявил, что смотрит матчи US Open через пиратские ресурсы

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, что у него не получается смотреть матчи своих соперников по US Open.

«Во многих отелях имеются телевизоры с подключенным теннисным телеканалом. На них можно смотреть матчи US Open хоть круглые сутки. Но почему-то в моем номере такой возможности нет. Мне пришлось смотреть матчи своих возможных соперников через Интернет, вероятно, на пиратских сайтах. У меня нет другого выбора», - заявил Медведев на пресс-конференции.

Напомним, российский теннисист вышел в четвертьфинал US Open, одержав победу над австралийцем Алексом де Минором. В 1/4 финала он сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым.