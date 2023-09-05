Медведев третьим в сезоне квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Российский теннисист Даниил Медведев стал третьим игроком в сезоне-2023, завоевавшим право участвовать на Итоговом турнире ATP.

Это стало возможным после того, как третья ракетка мира одержал победу над Алексом де Минором в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Таким образом, он заработал необходимые рейтинговые очки для гарантированного участия в Итоговом турнире ATP. Ранее эту возможность получили Карлос Алькарас и Новак Джокович.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым.