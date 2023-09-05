«В прошлый раз мне удалось победить». Медведев – о предстоящем матче с Рублевым

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча со своим соотечественником Андреем Рублёвым в 1/4 финала Открытого чемпионата США.

«Рублёв отличный игрок. В прошлый раз мне удалось победить. Он обыгрывал меня, по-моему, уже два раза. Обычно у нас отличный уровень во время наших матчей. Так что будет здорово сделать это», — заявил Медведев после победного матча в четвертом круге US Open.

Ранее Рублев и Медведев сыграли между собой восемь матчей в рамках взрослых турниров ATP. Даниил одержал шесть побед.

Напомним, третья ракетка мира вышел в четвертьфинал US Open, одержав победу над австралийцем Алексом де Минором.