Карлос Алькарас – о победе над Арнальди в 1/8 финала US Open: «Я доволен своей игрой»

Действующий чемпион Уимблдона, первая ракета мира Карлос Алькарас подвел итог уверенной победе над итальянцем Маттео Арнальди в матче 1/8 финала Уимблдона (6:3, 6:3, 6:4).

«Учитывая интенсивность с самого начала и до последнего мяча, я думаю, что провел действительно солидный матч. Меньше ошибок стало. Я играл в свою игру. Я действительно доволен выступлением и рад, что этот матч закончился», – сказал Алькарас на пресс-конференции.

В матче четвертого круга первая ракетка мира одержал победу над представителем Италии Маттео Арнальди со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

20-летний спортсмен два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.