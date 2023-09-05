Зверев обвинил болельщика в цитировании Гитлера на матче: «Это немыслимо»

Немецкий теннисист Александр Зверев во время матча 1/8 финала US Open-2023 против итальянца Янника Синнера пожаловался судье на неадекватного болельщика, который произнес одну из цитат Адольфа Гитлера.

«Он только что сказал самую известную цитату Гитлера. Это неприемлемо, немыслимо», – приводит слова Зверева РИА Новости.

В течение 10 минут охранники нашли болельщика и вывели его со стадиона под аплодисменты местной аудитории.

Зверев одержал победу над Синнером со счетом со счетом 6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3. В четвертьфинале Открытого чемпионата США немец встретится против лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса.