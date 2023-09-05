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Андрей Рублёв: решил, что если стану проигрывать Дрэйперу, то надо максимально затянуть матч

Джек доставил россиянину хлопот.
05 сентября 2023 09:38
автор: Тимур Пацюк

Российский теннисист Андрей Рублёв подвёл итоги матча с британцем Джеком Дрэйпером в четвёртом круге Открытого чемпионата США. Представитель РФ победил со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Я прекрасно чувствовал мяч с первого очка. Джек тоже играл здорово, но у меня получилось сделать брейк. И решил, что даже если стану проигрывать, то надо максимально затянуть матч - тогда я смогу победить за счёт физики, ведь Дрэйпер возвращается после травмы», - заявила восьмая ракетка планеты в интервью на корте.

В следующем круге Рублёву предстоит матч с Даниилом Медведевым. Встреча двух россиян состоится завтра, 6 сентября. Начало – в 19:00 мск.

Ранее Андрей назвал отношения с Медведевым семейными. Теннисисты знакомы с 6 лет, Рублёв является крёстным отцом дочери Даниила.

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