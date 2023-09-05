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Зверев – о предстоящем матче с Алькарасом: «Я буду играть на полную»

Соперники встретятся в четвертьфинале.
05 сентября 2023 11:07
автор: Александр Бойченко

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над итальянцем Янником Синнером в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).

«Это был мой самый длинный матч на US Open? Да ладно? Полагаю, можно сказать, что я вернулся. Ради этого я и живу.

Дальше Карлос? Я здесь, чтобы играть. Это то, что я люблю. Не знаю, чем закончится, но я буду играть на полную, как и всегда.», – передает слова Зверева «Чемпионат».

Встреча против Синнера продолжалась 4 часа и 41 минуту. Зверев 16 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 из 14 брейк-поинтов. На счету Синнера 12 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта из 12 возможных.

источник: Чемпионат.com
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