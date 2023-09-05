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«Не хочу называть его лучшим другом, но мы очень близки». Медведев – о Рублёве

В четвертьфинале US Open лучшие российские теннисисты проведут очный матч.
05 сентября 2023 12:30
автор: Виталий Овсянников

Третья ракетка мира Даниил Медведев высказался о своем соотечественнике Андрее Рублеве.

«Мы очень близкие друзья, у нас прекрасные отношения. Даже если на корте у нас бывают большие битвы, в жизни нам это не мешает. Мы очень близки, у нас много общих интересов и всё такое. Здорово, когда у тебя есть такой друг в туре, потому что бывает нелегко. Но на корте мы оба хотим выиграть. Через два дня друзьями мы не будем. Не хочу называть его лучшим другом, потому что у меня много лучших друзей. Но мы очень близки», – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в матче четвертого круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев сыграл против представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу третьей ракетки мира. В четвертьфинале турнира Даниил Медведев сыграет со своим соотечественником Андреем Рублевым.

источник: «Советский спорт»
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