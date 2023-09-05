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Веснина объяснила поражение Касаткиной от Соболенко на US Open

Касаткина проиграла в 1/8 финала US Open.
05 сентября 2023 16:58
автор: Александр Кожевников

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала поражение россиянки Дарьи Касаткиной от белоруски Арины Соболенко.

«Соболенко сейчас очень сильна. У Даши в принципе было не очень много шансов, потому что ее стиль заточен больше на ошибки соперниц, а у Арины очень мощный теннис, хорошая первая подача. В этом матче все зависело от игры Соболенко, как она будет чувствовать себя на задней линии.

Арина просто не дала никаких шансов Касаткиной, она ее, можно сказать, снесла с корта. Соболенко превосходила Дашу по всем аспектам игры, и той было очень сложно что-либо противопоставить. Во втором сете Касаткина попыталась нащупать слабые места в игре соперницы, но по итогу ей не хватило мощи», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

В четвертьфинале турнира белорусская теннисистка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

источник: «Спорт-Экспресс»
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