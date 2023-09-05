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Селиваненко высказался о матче Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open

Встреча состоится завтра, 6 сентября.
05 сентября 2023 19:49
автор: Степан Шереметьев

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.

«Их очные встречи всегда принципиальны и интересны, на каком бы турнире и в каком раунде они ни происходили бы. Не вижу смысла заниматься предсказаниями, завтра всё увидим на корте», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что встреча между россиянами состоится завтра, 6 сентября. Игра начнется не раньше 19:00 по московскому времени.

источник: Чемпионат.com
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