Селиваненко высказался о матче Медведева и Рублёва в четвертьфинале US Open

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче соотечественников Даниила Медведева и Андрея Рублёва в четвертьфинале US Open.

«Их очные встречи всегда принципиальны и интересны, на каком бы турнире и в каком раунде они ни происходили бы. Не вижу смысла заниматься предсказаниями, завтра всё увидим на корте», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что встреча между россиянами состоится завтра, 6 сентября. Игра начнется не раньше 19:00 по московскому времени.