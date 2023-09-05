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Гауфф разгромила Остапенко и вышла в полуфинал US Open

Американка стала первой участницей этой стадии.
05 сентября 2023 20:23
автор: Максим Скороходов

Американская теннисистка Кори Гауфф в четвертьфинале Открытого чемпионата США победила представительницу Латвии Елену Остапенко со счетом 6:0, 6:2.

Матч длился 1 час 9 минут.

Гауфф сделала четыре эйса и такое же количество двойных ошибок, также она реализовала шесть из семи брейк-поинтов.

Остапенко навылет не подавала, на ее счету две двойные и один брейк при четырех возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

В полуфинале US Open Гауфф сыграет против победительницы матча между Сораной Кирстя (Румыния) и Каролиной Муховой (Чехия).

источник: «Советский спорт»
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