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Виктор Янчук: в матче с де Минором сказалось мастерство Медведева

Эксперт оценил победу россиянина
05 сентября 2023 20:25
автор: Матвей Макаренко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о последнем матче Даниила Медведева. На US Open он переиграл Алекса де Минора.

«Хоть и де Минор ранее выигрывал у Медведева, но это было незакономерно. Просто так произошло на тот день и турнир. В целом, класс игры и позиции у Медведева более солидные. Мастерство Даниила сказалось. К тому же после последнего проигранного матча было желание взять реванш — тем более на самом значимом турнире. Медведев достаточно уверенно обыграл австралийца», – приводит слова Янчука «Чемпионат».

Медведев вышел в четвертьфинал турнира. Там теннисист проведёт матч против другого россиянина. На этой стадии ему будет противостоять Андрей Рублёв.

Напомним, Рублёв – крёстный отец дочки Медведева.

источник: Чемпионат.com
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