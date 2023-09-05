Анна Дмитриева: Медведев – фаворит матча с Рублёвым

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева высказалась о предстоящем матче россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Они встретятся в четвертьфинале US Open.

«Медведев и Рублёв знают друг друга, находятся в великолепных отношениях. Это будет непростая игра для них. Здесь намешаны человеческие отношения и амбиции с детских времён. Трудно сказать, чего ждать. Пока в этом матче фаворит Медведев. Если говорить о том, что мне не понравилось в игре Рублёва, — он стал мягче играть и его игра прочитывалась. Для Медведева это только на руку. Если Рублёв не добавит мощи и резкости в игре, то тогда Медведеву будет попроще», – приводит слова Дмитриевой «Чемпионат».

Медведев на прошлой стадии обыграл Алекса де Минора со счётом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Рублёв же одолел Джека Дрэйпера со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.