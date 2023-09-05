Елена Остапенко пожаловалась на расписание на US Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о плохом расписании на US Open. Она легла спать в пять утра.

«Я чувствую, что так и не восстановилась, я вернулась в отель в два часа ночи, а когда ложишься спать в пять или шесть часов утра, нужна пара дней на восстановление», — заявила Остапенко на пресс-конференции.

Остапенко уступила американке Кори Гауфф в два сета. До этого представительница Латвии выбила с турнира Игу Швёнтек. После этого поражения польская теннисистка лишилась мирового лидерства.