Джокович обыграл Фритца и вышел в полуфинал US Open-2023

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее представителя США Тейлора Фритца в четвертьфинале US Open-2023. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

Джокович семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. В активе Фритца - восемь эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в финал турнира Джокович поборется с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) - Бен Шелтон (США).