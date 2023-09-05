Кори Гауфф: мне было некомфортно играть против Остапенко

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о победе над Еленой Остапенко. Она обыграла соперницу в два сета.

«Чувствую себя прекрасно. Я так счастлива! В прошлом году я вылетела в четвертьфинале, в этот раз хотелось выступить получше. Впереди ещё длинный путь, но я уже рада и готова работать, готовиться к следующему матчу. Если честно, мне было некомфортно всю игру, даже на матчболах», — приводит официальный сайт US Open слова Гауфф.

Гауфф в матче 1/4 финала переиграла Елену Остапенко из Латвии. Их матч проходил в два сета и завершился победой американки со счётом 6:0, 6:2.