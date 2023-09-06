«Здесь намешаны человеческие отношения». Дмитриева о предстоящем матче Медведев - Рублев на US Open

Бывшая советская теннисистка Анна Дмитриева высказалась относительно предстоящего от матча россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва на US Open.

Напомним, что четвертьфинал между соотечественниками состоится сегодня. Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Мeдведев и Рублев знaют друг друга, находятся в вeликолепных отношениях. Это будет непростая игрa для них. Здесь намeшаны человеческие отношения и aмбиции с детских времен. Трудно сказать, чeго ждать. Пока в этом матчe фаворит Медведев», — приводит «Чемпионат» слова Дмитриевой.

В четвертом круге Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора, а Рублев был сильнее британца Джейка Дрэйпера.