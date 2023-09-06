Шелтон нанес поражение Тиафо в матче 1/4 финала US Open

Американский теннисист Бен Шелтон вышел в полуфинал US Open.

Он нанёс поражение своему соотечественнику Фрэнсису Тиафо. Встреча, которая длилась три часа и семь минут, завершилась со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу 20-летнего американца.

Бен 14 раз подал навылет, допустил одиннадцать двойных ошибок и реализовал семь из 15 брейков.

Тиафо выполнил семь эйсов, сделал четыре ошибки на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

В полуфинале Шелтон сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.