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«Мне пришлось много терпеть». Джокович - о своем рекорде на турнирах «Большого шлема»

Вторая ракетка мира продолжает борьбу на US Open.
06 сентября 2023 08:18
автор: Александр Поволоцкий

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свой новый мировой рекорд.

Отметим, что спортсмен в 47-й раз вышел в полуфинал турниров «Большого шлема». Джокович побил рекорд Роджера Федерера (46).

«Конечно, этот спорт дал мне очень много. Я родился в Сербии, разорванной войной стране, девяностые, в детстве было много сложностей. Мне пришлось много терпеть вместе с моей семьей, чтобы иметь возможность путешествовать и играть по всему миру», — заявил Джокович после четвертьфинального матча US Open с американцем Тейлором Фрицем.

В полуфинале Новак сыграет с американцем Бено Шелтоном.

источник: «Советский спорт»
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